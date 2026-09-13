Враца гони търговци на зимнина
Специална комисия, начело с главния архитект на Враца, проверява уличните търговци в града. Проблемът с хората, които въртят алъш-вериша по тротоарите...
Следете всички новини, анализи и коментари за Проверяващи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Специална комисия, начело с главния архитект на Враца, проверява уличните търговци в града. Проблемът с хората, които въртят алъш-вериша по тротоарите...
Контрьолорите в градския транспорт са започнали да проверяват за билет още преди да се качиш в автобуса, алармира читател на "Стандарт". "На спирка,...
Таксиметров шофьор отвлече проверяващи инспектори в Свети Влас. Това съобщи бТВ и уточни, че той бил спипан при акция „таен клиент", което го накарало...