Двама простреляни след бой в Своге
Оръжието на престъплението е намерено
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Оръжието на престъплението е намерено
Предстои полицията да разпита двамата мъже, които снощи бяха простреляни на столичния бул. "Черни връх". Те са настанени в Пирогов и ВМА и състоянието...
Бургас. Две жени бяха простреляни докато обядват на пицария в центъра на Бургас. Инцидентът е станал около 15 ч. в сряда на централната улица "Алексан...