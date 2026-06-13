Направиха обходен път заради пропаднало шосе за Гърция
Заради частичното пропадане на второкласния път за Гърция през курорта Банско е изграден обходен маршрут. Засега обаче той не е въведен в експлоатация...
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Заради частичното пропадане на второкласния път за Гърция през курорта Банско е изграден обходен маршрут. Засега обаче той не е въведен в експлоатация...