Частично бедствено положение в наш град. Сериозен проблем, засягащ националната сигурност
Незабавно е свикан Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия
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Незабавно е свикан Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия
Струмяни няма да чака пари от държавата Община Струмяни няма да чака повече пари от държавата за укрепването на пропадналия път за село Илинденци, ко...
Хората се молят дъждовете да не съборят цялото шосе Вече година община Струмяни чака финансови средства за укрепването на пропаднал път. Огромни земн...
Предела. Два ТИР-а се сблъскаха челно на светофара, където се ремонтира пропадналия път Симитли - Банско. Пътят е затворен в двете посоки, а движениет...
Благоевград. От липса на адекватно държавно отношение се оплака игуменът на Роженския манастир Епифаний. В началото на месец април миналата година про...
Банско. Приключи укрепването на пропадналия път за Банско и ГКПП Илинден-Ексохи, в района на село Градево. През уикенда самосвали изсипаха в рухналия...
Благоевград. Активирало се свлачище държи в страх 1600 души в симитлийското село Долно Осеново. Местните хора повече от година алармират за проблема и...