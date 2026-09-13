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Променлива сряда

Променлива сряда

Променливо ще е времето в сряда. Отново ще бъде по-прохладно, преди обяд предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-д...

28 юни | 17:30
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