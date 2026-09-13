Променлива сряда
Променливо ще е времето в сряда. Отново ще бъде по-прохладно, преди обяд предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-д...
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Променливо ще е времето в сряда. Отново ще бъде по-прохладно, преди обяд предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-д...
Променливо ще е времето на 8-ми март. На места ще е предимно облачно, а на други- със слаби превалявания от дъжд. Над Западна България облачността ще...
Неустойчива ще е атмосферата над голяма част от страната и в първия ден на юли. Валежи и гръмотевици се очакват главно над Западна и Централна Българи...