Павлопулос: Ще си платим до последното евро
Гръцкият президент Прокопис Павлопулос се изказа категорично против излизането на Гърция от еврозоната. "Въпросът за излизането от еврозоната дори не...
Следете всички новини, анализи и коментари за Прокопис Павлопулос. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гръцкият президент Прокопис Павлопулос се изказа категорично против излизането на Гърция от еврозоната. "Въпросът за излизането от еврозоната дори не...
От по-малко от седмица Гърция има нов президент - Прокопис Павлопулос, който преди месец бе избран чрез гласуване в парламента в Атина. Той получи шир...