Над 130 родни фирми на "Произведено в България"
Над 130 български фирми участват в 24-то издание на "Произведено в България", което стартира днес в зала "Универсиада" в София. Изложението ще продълж...
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Над 130 български фирми участват в 24-то издание на "Произведено в България", което стартира днес в зала "Универсиада" в София. Изложението ще продълж...
Борисов и Танева посрещат 10-членна делегация от Доха днес Правителството е дало зелена светлина за провеждане в Катар на първото по рода си изложени...
София. Над 120 български фирми участват в поредното издание на "Произведено в България". Изложението в зала Универсиада ще продължи 15 дни. Освен пред...
София. Една от най-големите работодателски организации у нас - "Произведено в България" даде рамо на Lafka. ""Табак Маркет" АД е българска компания и...
Не искаме привилегии, а да сме равни с чуждите производители, казва Лукан Луканов
Търсим месо "made in BG", но купуваме парфюм и пералня от чужбина
Доста грешки се направиха през изминалите години, посочва Пламен Грозданов
Изображение на лъв да стане запазената марка за родните стоки, предложи Андрей Райчев от Съюз "Произведено в България" на среща с премиера Пламен Ореш...
София. Защитата от нелоялния внос беше една от темите на днешната среща на министър-председателя Пламен Орешарски с членове на Управителния съвет на С...
Перник. Производството може да спаси всички сектори на икономиката. Когато се произвежда, постъпват средства и за пенсии, и за осигуровки, и за детски...
Канят премиера за арбитър между хипермаркетите и доставчиците