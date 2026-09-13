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Българските стоки с лъв

Българските стоки с лъв

Изображение на лъв да стане запазената марка за родните стоки, предложи Андрей Райчев от Съюз "Произведено в България" на среща с премиера Пламен Ореш...

04 юли | 22:45
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