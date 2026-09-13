Щурм би с два гола на Десподов
Прохазка засипа с похвали звездата ни
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Прохазка засипа с похвали звездата ни
Полузащитникът Роман Прохазка преподписа с "Левски". Прохазка, който е един от "виновниците" за първото място на "сините", подписа с клуба за срок от...
Когато всичко е ок в клуба, играчите мислят само за футбол. В момента финансово сме много добре и всеки мислят само за футбол. Това заяви футболистът...