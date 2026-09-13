Програмист направи приложение за свободни легла
То може да прерасне и в национална платформа
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То може да прерасне и в национална платформа
Приходите от софтуерния бизнес в България се очаква да достигат 1,6 млрд. лв. за 2015 г., което е увеличение с 11%. Това става ясно от тазгодишното из...
За учителите плащат колкото за сервитьори, масово се търсят чистачи Компании пуснаха обяви в бюрата по труда с оферта за рекордните 6 бона заплата. Т...