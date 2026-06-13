Лили Маринкова стана шеф на "Хоризонт"
Лили Маринкова е новият директор на програма "Хоризонт" на БНР, реши Управителният съвет на радиото. Тя заема мястото на напусналия Васил Чобанов. Жур...
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Лили Маринкова е новият директор на програма "Хоризонт" на БНР, реши Управителният съвет на радиото. Тя заема мястото на напусналия Васил Чобанов. Жур...