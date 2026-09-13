От 2000 до 5000 лева! Университетските заплати под лупа
Профсъюзите искат гаранция за по-високи заплати във висшето образование
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Профсъюзите искат гаранция за по-високи заплати във висшето образование
Профсъюзните лидери имат силата да оказват много тежко въздействие върху стратегическите решения на концерна
Без спешни социални мерки държавата ще се взриви, твърди Пламен Димитров
Анкара. Повече от 800 000 трудещи се, организирани от пет синдикати и професионални сдружения, напуснаха работните си места и стачкуват в знак на прот...