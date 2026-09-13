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Бунт срещу Саня Армутлиева

Бунт срещу Саня Армутлиева

Музиканти се разбунтуваха срещу Саня Армутлиева, управител на "Вирджиния рекърдс", която в момента е в журито на X фактор. Рут Колева влезе в ролята...

02 февруари | 18:00
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