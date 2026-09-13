ПРОФОН: Все така изплащаме възнаграждения
Коронавирусът парализира музикалния бизнес на много нива, коментират от дружеството
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Коронавирусът парализира музикалния бизнес на много нива, коментират от дружеството
Страната ни е извадена от негативния наблюдателен списък „Специален 301"
Музиканти се разбунтуваха срещу Саня Армутлиева, управител на "Вирджиния рекърдс", която в момента е в журито на X фактор. Рут Колева влезе в ролята...
София. Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа Меморандум за сътрудничество за защита на авторските и сродни права в музиката с изпълнителния дирек...