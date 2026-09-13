Древногръцките богове оживяват с профили в социалните мрежи
Проектът на ученици цели да представи древногръцките божества в съвременен контекст
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Проектът на ученици цели да представи древногръцките божества в съвременен контекст
Не е нужно да си от най-добрите хакери, за да си намериш жертви
Сред атакуваните е и Парис Хилтън, но профилът й не е компрометиран
Можете да се превключва между тях, без излизане
Пусна официална позиция
Кoмпaниятa oбяви прoфилитe, кoитo привличaт гoлям интeрec
От партия ВОЛЯ вече сигнализирали в ГДБОП и Фейсбук
Услугата А1 Smart Social media предоставя концепция, създаване и поддръжка на бизнес профили на клиентите във Facebook и Instagram
Новите публикации не се показват в профилите, а потребителите могат да виждат само стари
Дори милиардерите не са застраховани от хакерски атаки. Доказателството е създателят на Facebook Марк Зукърбърг, чиито профили в някои социални мрежи...
Смартфонът и таблетът - любимите играчки на 8-годишните Таблетът и смартфонът са любимите играчки на децата до осем години. Това сочи проучване на Це...
От хакерската организация Анонимните отчетоха, че са свалили 20 000 профила в Twitter, които са на хора, свързани с Ислямска държава. Те са публикувал...
"Анонимните" започна да разкрива подробности за профили на предполагаеми терористи в социалната мрежа "Туитър". Това се случва, след като хактивистите...
Над 500 социалисти бяха ликвидирани в мрежата, ДАНС разследва атаката