7 арестувани и 10 профилактирани при лов на наркотрафиканти край училища
7 души са арестувани, а други 10 профилактирани при мащабна акция за лов на наркотрафиканти около сливенските училища. Профилактираните са ученици от...
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7 души са арестувани, а други 10 профилактирани при мащабна акция за лов на наркотрафиканти около сливенските училища. Профилактираните са ученици от...