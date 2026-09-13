Здравен експерт заклейми акцията за профилактичните прегледи
В момента това, което се случва, е да се плашат гаргите, каза той
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В момента това, което се случва, е да се плашат гаргите, каза той
Въпросната глоба е записана в Закона за здравето
У нас започва Национална кампания за безплатни профилактични прегледи
Не посягайте към антибиотик, ако не е наложително, казва д-р Асен Меджидиев
В началото на февруари община Кирково и Асоциацията на българските акушер-гинеколози организират профилактични – скринингови прегледи за остеопороза,...