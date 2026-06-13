Стилиян Петров се завръща на терена
Стилиян Петров отново ще играе футбол на професионално ниво, научи "Стандарт". Това ще стане в неговия любим "Астън Вила". От бирмингамския клуб, кой...
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Стилиян Петров отново ще играе футбол на професионално ниво, научи "Стандарт". Това ще стане в неговия любим "Астън Вила". От бирмингамския клуб, кой...
Подарък за празника на Плевен направиха футболистите на местния "Спартак" като се завърнаха в професионалния футбол. Тимът разби с гръмкото 10:0 "Пар...