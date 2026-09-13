Проф. Цоло Вутов и проф. Николай Вълканов с орден от президента
Получиха орден "Стара планина" първа степен за принос към икономическото развитие на България
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Получиха орден "Стара планина" първа степен за принос към икономическото развитие на България
Демографското бъдеще - стратегически приоритет на 50-ото НС, искат министри, бизнес и учени
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Вместо да внасяме работници, по-добре да обучим нашите, заяви носителят на наградата „Инвеститор на годината"
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