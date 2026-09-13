Момчил юнак първо бил разбойник
Направихме карта на владенията му, открихме 25 крепости, казва проф. Николай Овчаров
Следете всички новини, анализи и коментари за Проф. Дин Николай Овчаров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Направихме карта на владенията му, открихме 25 крепости, казва проф. Николай Овчаров
В годината на Момчил юнак откриват огромна негова статуя на браздата с Гърция
Момчето от Балкана става изследовател на Плиска