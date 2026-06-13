Бойко залага отново на Детелина Николова в Добрич
Кметовете на Добрич Детелина Николова и на Плевен проф. д-р Димитър Стойков ще бъдат издигнати от ГЕРБ за втори мандат на местния вот през есента, нау...
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Кметовете на Добрич Детелина Николова и на Плевен проф. д-р Димитър Стойков ще бъдат издигнати от ГЕРБ за втори мандат на местния вот през есента, нау...