Изтървахме гетата, чакат ни проблемите на САЩ и ЮАР
Най-важно е всички ромски децата да се върнат в училище Проф. Антонина Желязкова е историк, социален антрополог и директор на Международния център за...
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Най-важно е всички ромски децата да се върнат в училище Проф. Антонина Желязкова е историк, социален антрополог и директор на Международния център за...