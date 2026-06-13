Да не лишаваме София от нейните символи
Архитекти искат да осъдят на смърт фонтана на "Славейков" Повод за това писмо е публикувана във в. "Преса" от януари 2015 г. статия със заглавие "Пре...
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Архитекти искат да осъдят на смърт фонтана на "Славейков" Повод за това писмо е публикувана във в. "Преса" от януари 2015 г. статия със заглавие "Пре...