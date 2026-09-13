ЕЦБ се произнесе за лихвите
Решението отговаря на очакванията на пазарите
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Решението отговаря на очакванията на пазарите
Ключова промяна
Максималният размер остава 3 400 лв.
Затлъстяването става пандемия
Все по-натовареното движение обещава много катастрофи
Ето какво следва
Ново повишение
Всеки, който има дълг, ще плаща повече
На 1 октомври Българската народна банка вдигна основния лихвен процент на 0,49%.
В Европейската централна банка се опасяват, че ще се наложи да повишат основния си лихвен процент
Решението е продиктувано от целта за постигане на средносрочната цел за инфлация от 2%
Над 3 милиона са вече ваксинираните
В болница се лекуват 4419 души, 363 са в интензивно отделение
Оскъпяват се и други услуги
Направените PCR тестове през последното денонощие са 3571, а 4867 са бързи антигенни.
В болница са настанени 10 152 души, а в интензивно отделение са 747
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