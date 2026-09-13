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Процент заменя рушвета в КАТ

Процент заменя рушвета в КАТ

Пътните полицаи да прибират процент от всяка наложена глоба на пътя, предлага председателят на транспортната комисия в парламента Настимир Ананиев. Пр...

09 април | 18:00
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