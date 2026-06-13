Стартира пробното преброяване на населението
От полунощ започва пробното преброяване на населението у нас, което заради пандемията ще бъде единствено онлайн
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От полунощ започва пробното преброяване на населението у нас, което заради пандемията ще бъде единствено онлайн
Пилотното изследване ще обхване Студенски град в София, Велинград и части от община Разград