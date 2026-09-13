Гриша Ганчев изчезна! Ето кой го приюти /СНИМКА/
Бизнесменът избяга от градския живот
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Бизнесменът избяга от градския живот
Свещеникът в момента е настанен в кюстендилското село Коняво
През месец януари на тази година осиновените кучета са 60.
Емил Кошлуков Има едно решение и то е всички деца от домовете да бъдат изведени и настанени в приемни семейства. По този въпрос още Тотьо Младенов бе...
Приютите за бездомни кучета в София днес са с отворени врати, а столичният зоопарк е с вход свободен, съобщиха от общината. Поводът е Световният ден з...
Палати на мафията да стават приюти. Това предлага шефът на Комисията за конфискация на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев. По-добре е вмест...
Рим. Римската католическа организация "Сант Еджидио", която бе номинирана за Нобелова награда за мир, представи пътеводител на Вечния град за бедни и...
Уелс. 140 момичета и момчета от 18 приюта в Уелс са били жертви на сексуални посегателства Уелс в периода 1965-1992 година, пише „The Cuardian". Жертв...