Съд - Домусчиев атакува министър. Защо
Обвини го в лъжа за пристанище Бургас
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Обвини го в лъжа за пристанище Бургас
Контрабанда на виагра от Китай бе спряна при митническа проверка на пристанището в Бургас. Служителите на митническата агенция открили 30 кг прахообра...
Реална оценка на възможностите на работниците и служителите от "Пристанище Бургас" ЕАД да заемат определени професии и длъжности ще прави новата Инфор...
Ползотворно бе участието на представителите на „Пристанище Бургас" ЕАД в международната конференция "Паневропейски диалог между круизни оператори, пр...
Увеличение на товарооборота с 10-15 % спрямо миналата година е една от основните задачи на "Пристанище Бургас" за 2015 и 2016 г. Това заяви изпълнител...
Бургас. Пристанище Бургас временно е затворено за обработка на кораби и товари заради намалена видимост, съобщи "Фокус". Това съобщиха от порта. В гр...
София. За деветмесечието на 2014 г. нетните приходи на пристанище "Бургас" по продажби и други дейности са 6 млн. 275 хил. лева, а оперативните разход...
Бургас. Бургаското пристанище е с нов шеф от понеделник. Рокадата стана само ден след като служебният министър на транспорта Николина Ангелкова бе на...
Бургас. "Пристанище Бургас" се включва във финансирането на футболен клуб Нефтохимик. Договорено е спонсорство за една година и според изпълнителния д...
Бургас. Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на контрол от страна на "БМФ Порт Бургас" ЕАД чрез договор за конце...