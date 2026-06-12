БГ прислужницата се прочу като полския водопроводчик
Гурбетчиите ще пращат пари, но закъсваме за работна ръка у нас Проф. д-р Веселин Минчев от Института за икономически изследвания при БАН Работната с...
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Гурбетчиите ще пращат пари, но закъсваме за работна ръка у нас Проф. д-р Веселин Минчев от Института за икономически изследвания при БАН Работната с...
Искаше да ме удави в реката, каза, че ще плюя кръв, изповяда се Анастасия Костадинка Кунева от СИРИЗА подкрепи изтезавана в региона на Истиеа на гръц...
Жестоко насилие над българка потресе гръцкия остров Евбея. 50-годишната Анастасия, която работи като прислужница, беше изтезавана от трима местни мъже...