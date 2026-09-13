Лекари присадиха 6 органа на дете
Изписаха дете в мадридска болница след присаждане на 6 органа
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Изписаха дете в мадридска болница след присаждане на 6 органа
През февруари 2020 той попада в международната класация Топ 25 на най-изтъкнатите специалисти
Полицай от столицата е изтеглил кредит, за да си присади коса. За решението на мъжа разказва регионалния сайт струма.бг, тъй като униформеният е родом...
Кирил Рашков не се яви на делото за хулиганство в Пловдивския районен съд, съобщи Блиц. Овинението срещу него е за душене на журналисти, които били пр...
Учени са създали първия изкуствен бъбрек в света, който може да се присади на човек, пише Tech Times, цитиран от "Фокус". Бъбрекът съдържа микропроцес...
Хирурзи успешно присъдиха ръце на 8-годишно момче в американския щат Филаделфия. Детето е най-малкият пациент в света, който успешно преминава подобна...
Лондон. Роби Уилямс призна, че си е присаждал коса. "Направих го, въпреки че нямах нужда", искрен е Роби. 39-годишният певец сподели, че ако живееш...