Голяма природна стихия в Испания
Тревога за валежи в област Валенсия
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Тревога за валежи в област Валенсия
Бяха отчетени 27,5 сантиметра дъжд.
Проливни дъждове
Случващото се в Северната част на страната
Страховито торнадо се изви във Варна, съобщава Pelel.bg. Очевидец е успял да заснеме природната стихия и е споделил кадрите в интернет. Записът е напр...
Тропическият циклон Пам връхлетя с 250 км/ч тихоокеанската островна държава Вануату. Засегнати са Соломоновите острови. Природната стихия е една от на...