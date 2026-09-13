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Религиите са мост, а не оръжие

Религиите са мост, а не оръжие

Негово Високопреосвещенство митрополит Теодосий (Аталла Хана) e религиозният покровител на Велик Приорат България в Светите земи - Севастийски митропо...

28 декември | 22:10
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