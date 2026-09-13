Държавата да пази офицерите си
Приветствам забраната на бурките, те са провокация, казва ген. Румен Ралчев Ген. (о.р.) Румен Ралчев е Велик приор на Велик приорат България на Орден...
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Приветствам забраната на бурките, те са провокация, казва ген. Румен Ралчев Ген. (о.р.) Румен Ралчев е Велик приор на Велик приорат България на Орден...
Негово Високопреосвещенство митрополит Теодосий (Аталла Хана) e религиозният покровител на Велик Приорат България в Светите земи - Севастийски митропо...
Румен Ралчев и Патрик Рей ни съдействат за помощ от ООН
Съветът на Старейшините положи клетва