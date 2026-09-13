Ще строят Дубай на 3D принтери
Една четвърт от сградите ще бъдат изградени по новата технология Китайци предлагат конструкции, които издържат на 9-а степен по Рихтер Първата сград...
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Една четвърт от сградите ще бъдат изградени по новата технология Китайци предлагат конструкции, които издържат на 9-а степен по Рихтер Първата сград...
София. На 10 декември от 14 ч. в Заседателна зала на Библиотеката на Нов български университет ще се проведе Workshop „3D принтирането в продуктовия и...
Вашингтон. Hewlett-Packard (HP) ще покрие още по-широк пазарен периметър през лятото на 2014 г., когато ще представи своя първи 3D принтер, съобщава "...