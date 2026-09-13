Всичко за Принс

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Майкъл Джексън мразел Принс

Майкъл Джексън мразел Принс

Не е тайна, че Принс гледал на Майкъл Джексън като на свой основен конкурент и има много истории, които са се превърнали в градски легенди за това как...

15 декември | 15:20
0 коментара
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Принс не е оставил завещание

Принс не е оставил завещание

Заформя се финансов скандал около починалия Принс. Първоначално бе съобщено, че неговото състояние ще отиде при "Свидетели на Йехова", но се оказва, ч...

27 април | 21:35
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Принс не е оставил завещание

Принс не е оставил завещание

Знаменитият американски музикант Принс не е оставил завещание и сестра му Тайка Нелсън се обърна към съда да назначи управляващ неговите активи. "Не...

27 април | 7:33
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Принс починал като Джако?

Принс починал като Джако?

Певецът харчел 80 000 долара за лекарства Не наркотици, а комбинацията на успокоителни и болкоуспокояващи предизвикали гибелта му Причината за смърт...

26 април | 20:35
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Принс работил 154 часа без сън

Принс работил 154 часа без сън

Само за четири дни след смъртта на Принс продажбите на албумите му по света скочиха с 42 хиляди процента, а песните му оглавиха чартовете, стана ясно...

25 април | 19:55
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