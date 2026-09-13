Издават неизвестен досега албум на Принс
Той е бил записан преди турнето на изпълнителя през 2010 година
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Той е бил записан преди турнето на изпълнителя през 2010 година
Принс се вълнува от журналистика, а не от музика
Очаква се инструментът да бъде продаден за поне половин милион долара
Най-големите звезди от индустрията се събират за специален концерт, посветен на покойната легенда
Не е тайна, че Принс гледал на Майкъл Джексън като на свой основен конкурент и има много истории, които са се превърнали в градски легенди за това как...
Певецът се е нагълтал с вещество, което е 50 пъти по-силно от хероина Макар официалната аутопсия на Принс да потвърди, че певецът е починал от свръхд...
Пол Маккартни искал пари от Принс за училище в Ливърпул
Принс с култовата си китара "Жълтия облак"
Принс е прекалил фатално с лекарство, което е от 50 до 100 пъти по-силно от морфина
Мадона на сцената в Лас Вегас
Родната сестра Тика Нелсън не споделяла музикалните си успехи с легендата Принс, който почина на 21 април, не остави завещание и преки наследници. Но...
Принс едва ли е предполагал какви знайни и незнайни роднини ще се появят след смъртта му
Адвокатите, работещи по делото за наследството на Принс, получиха съдебно разрешение за ДНК изследване на проба от кръвта на певеца. Резултатите ще б...
Поп идола Принс имал час при лекар, който да му помогне да се справи със зависимостта си към болкоуспокояващи. Звездата обаче е починал ден преди срещ...
Седем души са се явили пред американското правосъдие, претендирайки, че са наследници на Принс. Музикантът внезапно почина на 21 април, без да остави...
Заформя се финансов скандал около починалия Принс. Първоначално бе съобщено, че неговото състояние ще отиде при "Свидетели на Йехова", но се оказва, ч...
Знаменитият американски музикант Принс не е оставил завещание и сестра му Тайка Нелсън се обърна към съда да назначи управляващ неговите активи. "Не...
Певецът харчел 80 000 долара за лекарства Не наркотици, а комбинацията на успокоителни и болкоуспокояващи предизвикали гибелта му Причината за смърт...
Само за четири дни след смъртта на Принс продажбите на албумите му по света скочиха с 42 хиляди процента, а песните му оглавиха чартовете, стана ясно...
В soundcloud.com пуснаха аудио от последния концерт на легендата Принс. Изпълнителният почина в края на миналата седмица на 57-годишна възраст. После...