Принц идва в Банско за Мексиканския ски шампионат
За първи път в историята български курорт ще стане домакин на една от най-интересните купи по ски. Банско ще приеме кръг от Мексиканския ски шампионат...
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За първи път в историята български курорт ще стане домакин на една от най-интересните купи по ски. Банско ще приеме кръг от Мексиканския ски шампионат...