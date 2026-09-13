"Реал" приближи "Барса", поне за малко
"Реал" Мадрид се доближи на 4 точки от лидера в Примера дивисион "Барселона". "Белия балет" победи с 4:0 "Ейбар" на "Бернабеу" в мач от 32-ия кръг на...
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"Реал" Мадрид се доближи на 4 точки от лидера в Примера дивисион "Барселона". "Белия балет" победи с 4:0 "Ейбар" на "Бернабеу" в мач от 32-ия кръг на...
Слабак започна спешни преговори с бившия селекционер Дейвид Мойс помогна на Любо Пенев да сбъдне мечтата си - да води отбор в испанската Примера. Тов...
"Реал" Мадрид победи с 3:0 "Ейбар" на "Бернабеу" в двубоя от 31-ия кръг на Примера Дивисион. Така "белия балет" се доближи на точка от лидера "Барсело...
Мадрид. Реал Мадрид разгроми Алмерия с 5:0 и от 14-я кръг на испанската Примера Дивисион на стадион "Медитеранеос". Само пет минути след началото на...
Гранда. Атлетико Мадрид победи като гост с 2:1 Гранада в мача от 11-ия кръг на Примера Дивисион. Така, дюшекчиите отново са на точка зад лидера във вр...
Мадрид. Реал Мадрид победи с 3:1 Атлетик Билбао в мача от 3-ия кръг на Примера Дивисион. Така "белия балет" излезе на върха във временното класиране с...