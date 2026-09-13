ВИДЕО: Атлетико на точка зад Барса след две дузпи

Гранда. Атлетико Мадрид победи като гост с 2:1 Гранада в мача от 11-ия кръг на Примера Дивисион. Така, дюшекчиите отново са на точка зад лидера във вр...