Развалят прихващания в КТБ за 303 млн. лв.
Синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка са оспорили 287 заявления за прихващане по сметки за над 303 млн. лв. и в момента се водят дела....
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Синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка са оспорили 287 заявления за прихващане по сметки за над 303 млн. лв. и в момента се водят дела....
София. Народното събрание отмени възможността за прихващания в резултат на цесии между вложители и кредитополучатели в КТБ. Промяната в закона за банк...
Прихващанията в Корпоративна търговска банка (КТБ), направени след поставянето на банката под специален надзор и след началната дата на неплатежоспосо...