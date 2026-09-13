Пловдив приема световното по спортен риболов
Пловдив ще бъде организатор на световното първенство по спортен риболов на плувка през 2016 г., съобщиха организаторите от Българската федерация по ри...
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Пловдив ще бъде организатор на световното първенство по спортен риболов на плувка през 2016 г., съобщиха организаторите от Българската федерация по ри...
КЗП разкрива приемни и в зимните курорти. Такива вече имаше в черноморските офиси, където се приемаха сигнали за нередности в туристическата услуга и...
Всеки понеделник от 09.00 ч. до 12.00 ч. кметът на община Сандански Кирил Котев и неговите заместници Вангел Анталавичев, Георги Трайков и Зорица Орга...