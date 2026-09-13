Сблъсък между Русия и НАТО! Кога можем да го очакваме?
Властите на граничещия с Украйна сепаратистки молдовски Приднестровски регион поискаха от Русия "защита"
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Властите на граничещия с Украйна сепаратистки молдовски Приднестровски регион поискаха от Русия "защита"
Указът, който включва компонент за Молдова, очерта външната политика на Русия
В Приднестровието има контингент от руски мироопазващи сили
Париж. САЩ и Русия отново не успяха да доближат позициите си за Украйна. След среща, продължила 4 часа, със своя колега Джон Кери в Париж, руският вън...
Тираспол. След като украинската автономна република Крим реши да се присъедини към Русия, и т.нар. Приднестровска република в Молдова или Приднестрови...