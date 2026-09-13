НАСА рекордно се приближи до Слънцето. Засне най-близките изображения
Те разкриват граничната зона, където се обръща посоката на магнитното поле
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Те разкриват граничната зона, където се обръща посоката на магнитното поле
Астрономите за първи път забелязаха този астероид на 30 септември 1989 г.
Територията на Япония се е приближила с 5 м до САЩ след земетресението от 11 март 2011 г., отчитат от държавното Управление за географска информация н...