Сандърс води на Клинтън преди Ню Хемпшър
Сенаторът от щата Върмонт Бърни Сандърс има явна преднина пред бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън преди първични избори в Ню Хемпшър във вторник...
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Сенаторът от щата Върмонт Бърни Сандърс има явна преднина пред бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън преди първични избори в Ню Хемпшър във вторник...
Сенаторът демократ Бърни Сандърс дава неизпълними обещания и води клеветническа кампания срещу Хилари Клинтън. Това заяви бившата първа дама на САЩ и...
Американският милиардер Джордж Сорос е дарил 6 милиона долара за президентската кампания на бившия държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която е на...