Още един другар на Радев изумен от президента
И му нанесе поредния удар
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И му нанесе поредния удар
Откъде започнало всичко
Байдън изрази съмнение, че съперникът му ще признае резултатите
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Какво каза един от знаковите хора в ДПС
София. Ако президентът Росен Плевнелиев счита, че народните представители трябва да подадат оставка, защото няколко хиляди души им я искат, нека бъде...
Стандарт. Ментор на гелосаните пишман-обирджии Пешо Президента и Дидо Испанеца бил корифеят на т.нар. Люлинска банда - Николай Стойков-Куфара, научи "...