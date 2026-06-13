Президентът на европейското джудо благодари на България
Уверен съм, че Българската джудо федерация ще направи всичко възможно, за да организира и проведе бъдещите Европейски шампионати по джудо през 2022 г...
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Уверен съм, че Българската джудо федерация ще направи всичко възможно, за да организира и проведе бъдещите Европейски шампионати по джудо през 2022 г...