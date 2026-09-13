Нов вид прежда решава проблема със зимния студ
Влакното може да се пере, да се боядисва, здраво е и може да се използва в съвременни текстилни изделия
Следете всички новини, анализи и коментари за Прежда. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Влакното може да се пере, да се боядисва, здраво е и може да се използва в съвременни текстилни изделия
Работата с прежди стимулира развитието на умения и творческия потенциал
Още преди 30 години бе доказано, че плетеното е от едно от най-полезните хобита
Хасково. Небезизвестният в наркопласьорските среди Николай Тодоров - Дългия е вероятният координатор на хероиновия канал, който бе разбит при специали...