Олимпиадата в Париж! Троен шок за спортистите
Не е ясно обаче дали ще им харесат
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Не е ясно обаче дали ще им харесат
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Целта е превенция, обяви президентът
Малайзийската компания Karex Berhad прави един на всеки пет презерватива в световен мащаб
Чарли Шийн стана лице на компания за презервативи. Първата му двеминутна реклама се появи в YouTube и за няколко дни събра 50 000 гледания. Там Шийн,...
С провокативния слоган „Силата се пробужда, но предпазена!", британският в. „Метро" коментира фирма от Флорида, която пусна презервативи, вдъхновени о...
Спрени са от продажба презервативи на германски дистрибутор, върху чиито опаковки е изписано, че на ползвателите се гарантират до 21 оргазма, предаде...
"Ислямска държава" има нова стратегия срещу руската авиация - смятат да използват презервативи, с които да атакуват военните машини, предаде "Дейли ст...
Може ли пародия, която гледаме, да ни накара да купим определен продукт? Пиарите на компания за производство на презервативи се опитват да отговорят ч...