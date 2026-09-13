Обрат с шофьорските книжки. Нови категории
Искат дигитален регистър на автомобилите у нас
Следете всички новини, анализи и коментари за Превозни Средства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Искат дигитален регистър на автомобилите у нас
Корпорацията понижава цените на пикапите
Станцията е разположена под Resorts World Las Vegas и се очаква да има 55 спирки
Забраняват микробусите с десен волан у нас
Мостът край русенското село Писанец от днес е затворен за движение за всички превозни средства заради започнал ремонт. Съоръжението, което се намира...
Днес от 13.00 часа е преустановено пропускането на всички моторни превозни средства през ГКПП-Кулата, информират от пресцентъра на МВР. По неофициал...
София. Във връзка с провеждане на протестно шествие и митинг срещу Закона за автомобилните превози, в столицата се въвеждат промени в организацията на...