Мандела не отмени Коледа в Южна Африка
Украсяват в бяло обикновени дръвчета вместо елхи в родината на Тата Мадиба
Следете всички новини, анализи и коментари за Претория. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Украсяват в бяло обикновени дръвчета вместо елхи в родината на Тата Мадиба
Смъртта на Мадиба събира на едно място Обама, Буш, Клинтън и Картър с Кастро
Претория. Състоянието на бившия южноафрикански лидер Нелсън Мандела значително се подобрява, съобщи президентът на Южна Африка Джейкъб Зума. Мандела в...