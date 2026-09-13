Глобиха Льо Пен за антисемитизъм
Френският крайнодесен политик Жан-Мари льо Пен бе глобен от местен съд с 30 000 евро за антисемитски изказвания, съобщи Би Би Си. Присъдата на Льо Пе...
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Френският крайнодесен политик Жан-Мари льо Пен бе глобен от местен съд с 30 000 евро за антисемитски изказвания, съобщи Би Би Си. Присъдата на Льо Пе...
Международният наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) призна лидера на Сръбската радикална партия Воислав Шешел за невинен по всички обвинени...
Бившият военновременен лидер на босненските сърби Радован Караджич е признат за виновен в престъпления срещу човечеството. Очакват го 40 години затвор...
Женева. Комисията на ООН за престъпленията срещу правата на човека в Сирия обяви, че правителствените и опозиционните сили са извършвали военни прест...