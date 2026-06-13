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Експертиза ще покаже автентичен ли е записът, пуснат от Йончева
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Експертиза ще покаже автентичен ли е записът, пуснат от Йончева
Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу бившия кмет на Петрич Вельо Илиев в престъпление по служба. По време на разследването е установен...
Мирослава Кадурина, която е шеф на Катедрата по дерматология, венерология и алергология във ВМА, както и на дерматологична клиника, е обвинена в прест...