Грациите с престижна оценка за оригиналност
Международната федерация по гимнастика официално е признала за оригинална новата композиция на ленти в репертоара на ансамбъла ни. Освен нашите грации...
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Международната федерация по гимнастика официално е признала за оригинална новата композиция на ленти в репертоара на ансамбъла ни. Освен нашите грации...