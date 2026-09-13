Растат цените на имотите по селата, причината е уникална
Засега шанс цените на селските имоти да паднат няма
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Засега шанс цените на селските имоти да паднат няма
Радари на всеки километър, ремонти затрудняват трафика
Климатична криза, недостиг на храна и преселение на народите вещае публикуваният през септември доклад
Пътуват пеша стотици километри в жегата, за да търсят сигурност в родните села
Месеци преди местните избори тази година, вече започна и масовата смяна на адресни регистрации. Въпреки сериозния демографски срив, Монтана привлича н...
Шап и шарка идват от Турция и заразяват местния добитък "Историята на Странджа е непрекъснат низ от войни, разорения и преселения, но като днешното н...