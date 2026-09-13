Последното предсказание на Преподобна Стойна! Чудото в България
Учителката на Ванга предсказала пътя на България
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Учителката на Ванга предсказала пътя на България
Ванга казвала, че сляпата пророчица е три по-силна от нея
Златолист ври и кипи след посегателството
Преподобна Стойна предсказала, че омразата ще затрие “убавата ни държава”
Миряни се отказват да чупят колите си по 6-километровия разбит път от село Катунци до село Златолист и не стигат до църквата на Преподобна Стойна. По-...
Благоевград. Хиляди нашенци и чужденци честваха Гергьовден в църквата „Свети Георги" в санданското село Златолист. Много от тях пренощуваха в храма с...
Благоевград. Все повече екстрасенси не само от страната, но от Русия и бившите съветски републики бият път до санданското село Златолист. Целта им е...