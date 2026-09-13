Ново чудо! Уникален ръкопис от Националната библиотека влезе в ЮНЕСКО
Самоковската библиотека е запазила невероятното издание
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Самоковската библиотека е запазила невероятното издание
Видин. На връх деня на народните будители в регионалната библиотека "Михалаки Георгиев" във Видин бе сложено последното изречение на преписа на втори...
Благоевград. Стартира преписването на "История славянобългарска" в Благоевград. В инициативата ще се включат ученици от Езикова гимназия „Людмил Стоян...